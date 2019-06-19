"Квартал 95" объявил конкурс на лучшую пародию президента Украины Владимира Зеленского, который ранее был художественным руководителем студии. Об этом сообщает пресс-служба "Квартала".

"Социальный лифт" в действии! Уже 14 лет подряд студия "Квартал 95" с юмором и иронией на сцене показывает политическую жизнь Украины. За это время в стране сменилось четыре президента. И, конечно, все они были основными персонажами в концертах "Вечернего Квартала". Теперь, когда художественный руководитель "Квартала" и сам стал Президентом, возник вопрос, кто мог бы лучше всех исполнять его роль на сцене. Было принято решение провести народный кастинг на роль президента Украины", - сказано в сообщении.

Для участия в конкурсе необходимо смешно показать Владимира Зеленского, а среди обязательных условий в студии называют обладание "голосом с хрипотцой". 1-2 минутные видео, снятые горизонтально, с четкими картинкой и звуком, просят присылать на адрес: zeparodist@ukr.net. Лучшего пародиста пригласят поучаствовать в концерте-съемке "Вечернего Квартала".

Напомним, 9 июня в Киеве шоу "Вечерний Квартал" впервые пршло без Владимира Зеленского на сцене.

Также мы писали, что а в мае Зеленский принял участие в номере первого "Квартала 95" без Зеленского.