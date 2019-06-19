В лобную часть над левым глазом. Стало известно, куда попала смертельная для Тымчука пуля
Эксперты-криминалисты предварительно установили, что погибший сегодня нардеп Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в лобную часть над левым глазом. Об этом заявил первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко возле квартиры погибшего, сообщает корреспондент "Страны".
"На данный момент группа еще работает. Предварительно: был один выстрел, ранение в лобную часть над левым глазом", - сказал первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко. Кстати, Тымчук был правша, поэтому, возможно, он мог застрелиться.
Начальник криминальной полиции Киева Герман Приступа отметил, что в настоящее время тело покойного находится в квартире.
Многие соседи по дому не знают о инциденте. Приходят домой, спрашивают у полиции "Что случилось?", но им обещают объяснить позже.
Фото: Страна.ua
"Страна" ведет онлайн-хронику последствий смерти нардепа.
Напомним, что стало известно, в результате ранения из какого оружия погиб Дмитрий Тымчук.
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