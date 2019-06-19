Пистолет, в результате ранения из которого 19 июня умер надреп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук, - наградной Форт-17Р. Об этом "Стране" стало известно из собственных источников.

Также стало известно, что в полицию о ранении депутата сообщил его помощник Алексей Копытько, который числится у него на официальной основе.

"Страна" в сюжете подробно описывает, что известно о смерти нардепа Дмитрия Тымчука. В частности, изначально речь шла о том, что он случайно выстрелил себе в голову в попытке почистить свое наградное оружие.

Однако в полиции озвучили несколько версий смерти нардепа Дмитрия Тымчука. В том числе - несчастный случай и убийство.

Кроме того, по словам нардепа Геращенко, жена Тымчука Анна стала свидетельницей его гибели.