Сотрудники СБУ проводят обыски в доме, конном клубе и офисе экс-заместителя главы Херсонской ОГА Евгения Рищука по делу об убийстве Екатерины Гандзюк. Сам он связывает обыски с началом избирательной кампании и "происками" своего конкурента по мажоритарному округу №186 в Скадовском районе Херсонской области "господина Булюка".

Об этом этом говорится в видообразении на Facebook-странице Евгения Рищука в среду, 19 июня.

"Утро началось с того, что я прилетел в Киев и уже через полчаса узнал, что у меня сегодня дома, на территории конного клуба и в помещениях офисов проходят обыски, которые проводит СБУ", - сказал Рищук.

По его словам, обыск проходит с нарушением, потому что люди, которые проводят обыск, не указаны в постановлении суда. Также он напомнил, что в ГПУ ранее заявляли об отсутствии доказательств его причастности к убийству Екатерины Гандзюк.

"Опять пытаются меня привязать к истории с Гандзюк. Мы знаем, что две недели назад ГПУ заявила, что никаких доказательств моей причастности к Гандзюк или чему-либо нет, и не могло быть, потому что я-то точно знаю, что может быть, а что нет", - отметил он. Рищук также публично обратился к президенту Украины, главам СБУ, Генпрокуратуры и МВД с "просьбой не назначать виновных".

В СБУ подтвердили, что проводят обыски у Рищука. "Мы действительно проводим ряд обысков на Херсонщине по делу Екатерины Гандзюк", - сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Она не смогла уточнить какие-то детали до завершения обысков, только отметила, что "следственные действия проходят не только у Рищука, там еще много интересных фамилий".

Видео: facebook.com/Євген Рищук

Как сообщала "Страна", в марте в Херсоне забросали петардами его дом. А 10 июня в Киеве под Генпрокуратурой состоялся пикет активистов, с требованием объявить о подозрении заказчикам убийства Гандзюк.