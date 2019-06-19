Окружной административный суд Киева не стал рассматривать исковое заявление народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который требовал запретить проведение "КиевПрайда". Об этом 19 июня сообщает пресс-служба суда.

"Рассмотрев исковое заявление Игоря Мосийчука о запрете проведения 23 июня Марша равенства "КиевПрайд", постановил - вернуть ее истцу", - отметили в ведомстве. Сообщается, что заявление Мосийчуку вернули из-за несоблюдения требований, предусмотренных кодексом административного судопроизводства. В то же время, возвращение искового заявления не лишает Мосийчука права повторного обращения.

Нардеп просил суд признать противоправной бездеятельность Киевской городской государственной администрации по не совершению действий о запрете проведения 23 июня марша равенства и просил суд запретить проведение "КиевПрайда".

Напомним, что украинские представители ЛГБТ зовут Зеленского на Марш равенства в Киеве.

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