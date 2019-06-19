Первое судебное слушание по делу над подозреваемыми в причастности к авиакатастрофе МН17 Malaysia Airlines над Донбассом начнется 9 марта 2020 года. Об этом со ссылкой на родственников погибших сообщает AFP.

Напомним, 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Как сообщала "Страна", в полиции Нидерландов также сообщили, что на всех подозреваемых в ближайшее время будет выдан международный ордер на арест, и они будут объявлены в международный розыск.

Напомним, премьер Малайзии публично выразил сомнения в достоверности расследования катастрофы и обвинений против России. Власти Малайзии, по результатам расследования которое проводили Нидерланды, согласны только с тем, что сбившая лайнер ракета могла быть сделана в России или Украине.

Отметим, что Малайзия запретила над своей территорией полеты новейшего Боинга.