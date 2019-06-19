В среду, 19 июня, ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair совершила первый перелет из польского Кракова в Одессу. Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта Одесса.

Самолеты Ryanair будут летать из Одессы в Краков два раза в неделю. В среду из Кракова самолет авиакомпании вылетает в 9:45, прибывает в Одессу в 12:30, из Одессы – в 13:05, в Кракове – 13:50. В воскресенье вылет из Кракова в 9:30, прибытие в Одессу в 12:15, из Одессы вылетает в 12:45, в Кракове – в 13:30.

В Ryanair планировали начать регулярные перелеты из Одессы в Краков в июне, а с октября – во Вроцлав и Катовице.

Видео: facebook.com/odessa.aero

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