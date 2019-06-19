Власти Индонезии озвучили планы о переносе столицы с острова Ява на Калимантан. Переезд государственных учреждений и организаций из 10-миллионной Джакарты запланирован на 2024 год.

Представители Министерства национального развития страны рассказали СМИ о том, что план переезда уже составлен. В 2021-2023 году правительство намеревается приступить к обустройству инфраструктуры на новом месте. Правда, где именно на Калимантане будет располагаться столица, пока не ясно. В мае президент Индонезии Джоко Видодо посетил Калимантан, чтобы определить, какие города могут претендовать на столичный статус. Скорее всего, выбирать будут между Баликпапаном и Паланкарайей.

По предварительным оценкам, перенос столицы обойдется Индонезии в 32,5 млрд долларов.

Тема переезда столицы ведется в стране уже более 50 лет. Еще в 1957 году президент Сукарно предложил перенести правительство в Палангкарайю. А в 2017 году перенос стали активно обсуждать в правительстве и парламенте Индонезии. Как писала "Страна", интерес к теме связан с недостаточным развитием городской инфраструктуры Джакарты.

Отметим, что Индонезия является четвертой в списке самых многонаселенных стран мира после Китая, Индии и США. По данным 2010 года, в стране проживает около 237,6 млн. человек. Из них на острове Ява 141 миллион, а на Калимантане - 21,3 миллиона.

Напомним, что в 2016 году Индонезия окончательно отменила визы для украинцев.