В среду, 19 июня, в Нидерландах совместная следственная группа (ССГ) назвала имена четырех подозреваемых в гибели рейса МН17 малазийских авиалиний в небе над Украиной 17 июля 2014 года. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Подозреваемые - россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. В полиции Нидерландов также сообщили, что на всех подозреваемых в ближайшее время будет выдан международный ордер на арест, и они будут объявлены в международный розыск.

"Сегодня мы выдадим международные ордера на арест четырех человек, которым будет предъявлено обвинение. Они также будут объявлены в национальный и международный розыск. В связи с этим мы публикуем их полные имена и показываем их фото. Это Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко ", - сообщил Фред Вестербеке из прокуратуры Нидерландов.

В свою очередь, Общественная телерадиокомпания Нидерландов NOS со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Украины Елену Зеркаль сообщила, что "количество причастных (к крушению рейса МН17 в небе над Украиной) может быть больше".

Суд над подозреваемыми должен начаться в марте 2020 года.

Напомним, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Мы писали о том, что СБУ ищет российского офицера - возможного причастного к крушению боинга МН17.

Кроме того, голландские СМИ назвали имена причастных к трагедии MH17 на Донбассе.