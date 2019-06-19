В Кабмине одобрил увольнение еще трех губернаторов, но назвали имя лишь одного
Кабинет министров Украины одобрил проекты распоряжений президента об увольнении еще трех глав областных государственных администраций (ОГА). Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, пишет Интерфакс-Украина.
"Одобрено увольнение трех глав ОГА", - сказал вице-премьер-министр Павел Розенко после заседания Кабмина. По его словам, в частности, одним из глав ОГА, увольнение которого одобрено правительством, является руководитель Ровенской области Алексей Муляренко.
Кроме того, на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что от президента Владимира Зеленского поступили первые пять представлений на назначение глав ОГА, которые правительство рассмотрит на следующей неделе. О каких именно областях и каких кандидатурах идет речь, премьер не сообщил.
Напомним, что Зеленский 15 июня назначил временных губернаторов Полтавской и Одесской областей.
Также мы писали о том, что президент предложил в Facebook три кандидатуры на пост губернатора Львовской области.