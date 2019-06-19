Кабинет министров Украины одобрил проекты распоряжений президента об увольнении еще трех глав областных государственных администраций (ОГА). Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, пишет Интерфакс-Украина.

"Одобрено увольнение трех глав ОГА", - сказал вице-премьер-министр Павел Розенко после заседания Кабмина. По его словам, в частности, одним из глав ОГА, увольнение которого одобрено правительством, является руководитель Ровенской области Алексей Муляренко.

Кроме того, на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что от президента Владимира Зеленского поступили первые пять представлений на назначение глав ОГА, которые правительство рассмотрит на следующей неделе. О каких именно областях и каких кандидатурах идет речь, премьер не сообщил.

Напомним, что Зеленский 15 июня назначил временных губернаторов Полтавской и Одесской областей.

Также мы писали о том, что президент предложил в Facebook три кандидатуры на пост губернатора Львовской области.