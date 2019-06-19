В среду, 19 июня, народный депутат "Народного фронта" Антон Геращенко рассказал некоторые подробности о гибели своего товарища и однопартийца Дмитрия Тымчука, который застрелился во время чистки наградного оружия в своей квартире.

По словам Геращенко, жена Тымчука Анна позвонила в больницу и сообщила, что ее муж чистил оружие и случайно ранил себя. Пока приехала скорая помощь, он умер.

По данным источника "Страны" в полиции, речь идет о несчастном случае. Информация об инциденте поступила правоохранителям в 12:10. "Тымчук чистил наградной пистолет и случайно выстрелил в себя. Нардеп находился по адресу: Киев, улица Петрова, 10а. Он скончался от полученных травм", - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала Newsroom, в 12:15 "в полицию поступило сообщение от Копытько А. В. Он сообщил, что к нему за помощью обратилась жена Тымчука, которая за час до того обнаружила своего мужа в квартире с огнестрельным ранением головы. Предварительно установлено, что во время чистки пистолета 46-летний депутат и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук случайно выстрелил себе в голову (Форт 17Р).

Также стало известно, о чем писал в соцсетях депутат Тымчук за неделю до гибели.

Как сообщала "Страна", Тымчук две недели назад отказался идти на выборы в Раду, так как не получил достойных предложений.