На месте гибели нардепа от "Народного фронта" Дмитрия Тымчука, который умер в результате огнестрельного ранения в среду, 19 июня, работает следственно-оперативная группа Главного управления полиции. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, видео с его комментарием опубликовано в Facebook.

По словам Князева, на данный момент подтвержден факт смерти народного депутата Дмитрия Тымчука в результате огнестрельного ранения головы. Правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего: несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием и версии криминального характера.

Между тем, директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко в комментарии hromadske.ua сообщил, что рассматривается три версии: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием.

По словам Сергея Князева, в момент смерти Тымчук в квартире был не один, сейчас полиция допрашивает гражданку, которая находилась в помещении, а также соседей.

Видео: Facebook/ Ольга Атаманова

Напомним, "Страна" подробно пишет о том, что известно о смерти нардепа Дмитрия Тымчука. Изначально сообщалось о том, что он случайно выстрелил в себя в попытке почистить наградное оружие.

Также мы писали о том, что Тымчук две недели назад отказался идти на выборы в Раду, так как не получил достойных предложений.