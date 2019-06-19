Сегодня в Киеве при странных обстоятельствах погиб нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук. Он чистил заряженное оружие и случайно выстрелил себе в голову - так, по крайней мере, говорится в первых данных о смерти Тымчука.

В сухом же остатке - это тело Тымчука с огрестрельным ранением головы, найденное в его киевской квартире. "Страна" ведет онлайн-хронику всех подробностей гибели Тымчука.

Пользователи в сети уже усомнились, как офицер запаса и эксперт по АТО мог чистить заряженное оружие. В этом еще предстоит разобраться техническим специалистам.

"Страна" вспоминает, что известно о депутате, который попал в Раду на волне войны на Донбассе и стал известен только благодаря ей.

Биография Тымчука

46-летний Дмитрий Тымчук родился в российском городе Чита, где служил его отец-военный. Юность провел в Бердичеве Житомирской области. Окончил Львовское военно-политическое училище, после чего работал военным журналистом.

В вузе, по собственному признаню, Тымчук учился с украинским журналистом Павлом Шаройко, которого в Беларуси задержали по обвинению в шпионаже. Кстати, до работы на "Украинском радио" Шаройко трудился в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны.

Сам же Тымчук работал военным корреспондентом при Минобороны. На момент смерти он был подполковником запаса.

Побывал вместе с миротворческими контингетами в Ираке и Косово.

С 2008 - главный редактор интернет-проекта "Флот-2017". Название объясняется просто: на тот момент договор с Россией по аренде базы Черноморского флота в Крыму истекал в 2017 году. И Киев при "оранжевых" властях неоднократно заявлял, что продлевать соглашение не будет.

Тымчук, видимо, занимался информационным сопровождением этой проблемы.

Но до 2014 года он был практически неизвестен. Зато после аннексии Крыма и начала АТО Дмитрий Тымчук быстро стал одним из самых популярных блогеров, который освещал войну с украинской стороны.

"Потерь нет". Тымчук-блогер

Со стартом войны на Донбассе Facebook-страницу Тымчука начали ссылаться чаще, чем на сообщения штаба АТО. Он почти сразу запустил проект "Информационное сопротивление", от имени которого публиковал информацию о положении дел на фронте.

При этом сам Тымчук был по сути частным лицом. Однако молва упорно связывала проект "Информационное сопротивление" с СБУ.

Информация Тымчука была украинской версией правды. Она по сути дополняла красочными деталями сводки более официальных спикеров, не противореча им и часто оправдывая командование АТО.

Одним из рефренов, по которым запомнился Тымчук, это фразы о том, что "потерь украинских войск нет", а "террористы потерпели поражение", а также "российские войска готовятся к вторжению и атаке на Киев со дня на день". Откуда у него такая информация - было не совсем понятно. Однако Тымчука массово цитировали украинские СМИ. Хотя было очевидно, что потери украинских войск значительны, а российские войска на Киев не шли.

Со 2 марта 2014 года Тымчук использовал аватарку с военной каской на голове. Это как бы символизировало, что глава "Информационного сопротивления" доносит информацию прямо с фронта. Хотя об участии Тымчука в боевых действиях ничего неизвестно.

Впрочем, сам блогер и не скрывал, что это фото сделано в Ираке, где в 2003-2005 годах находился украинский контингент.

В амплуа неофициального рупора украинской власти Тымчук быстро раскрутился как блогер. И на волне своей популярности осенью 2014 года попал в парламент, куда прошел по спискам самой "ястребиной" фракции "Народный фронт".

Вопреки ожиданиям, это не снизило популярность Тымчука как спикера. Несмотря на то, что он утратил позицию независимого поставщика информации, а стал уже открыто спикером от власти, Тымчука продолжали массово публиковать.

Правда, с утиханием боевых действий востребованность информации о войне стала падать - и он переключился на борьбу с "российскими фейками".

Впрочем, это было уже не оригинально, и нардепа все реже упоминали в СМИ. Хотя он и остался популярным блогером с более чем 200 тысяч подписчиков.

Тымчук и выборы

В последнее время Тымчук, видимо, был на перепутье. Его партия "Народный фронт" в парламент по рейтингам не проходит. При этом ни о каких предложениях из других партий в адрес Тымчука на данный момент ничего неизвестно.

Видимо, поэтому две недели назад Дмитрий Тымчук заявил, что не будет баллотироваться в Верховную Раду нового созыва.

По его словам, среди предложений, которые он рассматривал, достойных не нашлось. При этом он не уточнил, какие политсилы предлагали ему место в списке.

В декаларации у погибшего нардепа среди членов семьи указана лишь жена Анна Тымчук.

Дмитрий Тымчук проживал в киевской квартире, оформленной на его супругу. В 2016 году он купил подержанный внедорожник Mitsubishi Outlander. Значительных накоплений в декларации нет.