В Киеве погиб нардеп от Народного Фронта и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. Ему было 46 лет.

46-летний Тымчук чистил наградной пистолет и cлучайно выстрелил в себя. Он скончался от полученных травм. Информация об инциденте поступила правоохранителям в 12:10.

Дмирий Тымчук - нардеп от Народного Фронта, украинский военный и политический журналист. Он координирует группу "Информационное сопротивлении", стал известен благодаря освещению событий в Крыму и на Донбассе. Две недели назад он отказался идти в Раду на внеочередных выборах, потому что не получил достойных предложений.

"Страна" посмотрела, о чем Тымчук в последнее время писал в Facebook.

Накануне своей гибели нардеп публиковал сводку "Информационного сопротивления" о ситуации на Донбассе. По его данным, количество обстрелов существенно возросло.

17 июня Тымчук размышлял о преступлениях и наказаниях: "У меня один актуальный вопрос: а в чем смысл соблюдения, например, правил, нарушение которых предусматривает Уголовный кодекс? Если кто-то решит, что какие-то статьи даром не нужны, их можно нарушать? Или это все же игра в одни ворота? Но, очевидно, тогда нужно законодательно определить, кто - бык, а кто - Юпитер. Так, на всякий случай, а то ведь визуально не всегда можно определить..."

15 июня пост был посвящен инциденту в Керченском проливе, когда Россия захватила украинские корабли. "Комитет по безопасности на море (КБМ) Международной морской организации (ИМО) в рамках сессии в срочном порядке призвал Россию выполнить решение Международного Трибунала ООН по морскому праву. В поддержку Украины и за освобождение незаконно захваченных военно-морских кораблей выступило большинство морских держав Организации", - написал Тымчук.

Он отметил, что страны ИМО выработали документ "Безопасность и охрана навигации в северной части Черного моря, Азовском море и Керченском проливе" и приняли решение расширить мониторинг безопасности навигации на Азовское море и Керченский пролив, которые ранее были оглашены "серой зоной" опасной для международного судоходства. Тымчук подробно расписал правовые детали этого вопроса.

14 числа нардеп поделился статьей "Информационного сопротивления" о фейках в российских СМИ про Украину.

13 июня пост Тымчука был посвящен раздаче российских паспортов на Донбассе.

"Проведение Россией паспортизации на оккупированных территориях Донбасса четко вписывается в геополитический сценарий Кремля. Сам же указ президента РФ – грубое вмешательство в внутренние дела Украины и продолжение ползучей аннексии, попытка дестабилизации украинского государства и свидетельствует об отсутствии какого-либо желания к деэскалации обстановки", - написал нардеп и расписал цели, которые, по его мнению, преследует Россия.

Также 13 числа депутат написал: "Я никогда не кнопкодавил. Просто потому, что наша Конституция это запрещает. Но есть вопрос: например, украинская Вики сообщает, что (цитата) "питання особистого голосування є принциповим для всіх демократій". А ведь это враньё. В парламентах некоторых стан ЕС конпкодавство (неперсональное голосование) легализировано. Например, в парламенте Франции депутату достаточно написать заявление на имя спикера, и за него на указанный срок может голосовать коллега по фракции. Я не буду ввязываться в споры - правильно это или нет. Просто не люблю ложь".