НБУ ликвидирует банк "Хрещатик" до 6 июня 2020 года. Об этом сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Согласно решению исполнительной дирекции Фонда №1503 от 13 июня 2019 продлена процедура вывода публичного акционерного общества "Коммерческий банк "Хрещатик" с рынка путем продления в нем временной администрации сроком на пять дней с 14 июня 2019, говорится в сообщении.

Сроки ликвидации банка заканчиваются 6 июня 2020 года. "Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 18 июня 2019 года № 415-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "КБ" Хрещатик", - указано в сообщении.

Напомним, банк "Хрещатик" отнесен к категории неплатежеспособных 5 апреля 2016 года. Второго июня 2016 года по предложению Фонда гарантирования вкладов регулятор принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации этого банка.

Как сообщала "Страна", перед банкротством из банка Хрещатик вывели 2,3 миллиарда. Однако Высший суд посчитал, что НБУ вывел с рынка банк "Хрещатик" незаконно.

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