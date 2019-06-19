Кабинет министров Украины обратится к правоохранителям, чтобы проверить законность решения Харьковского городского совета от 19 июня о возвращении проспекту Петра Григоренко имени Георгия Жукова. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

С инициативой обратиться к правоохранителям выступил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

"Мы можем обратиться к местному совету, так как они являются субъектом местного самоуправления, как высший орган исполнительной власти относительно недопустимости нарушения закона. Также мы имеем право обратиться к правоохранительным органам, для того, чтобы они провели проверку", - сказал министр юстиции Павел Петренко.

После чего премьер-министр Владимир Гройсман поручил подготовить такое обращение.

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал вернуть харьковскому проспекту имя Жукова еще 9 мая.

После этого быстро набралось нужное число голосов за петицию для возвращения имени Жукова проспекту в Харькове.

Также мы писали, что Вятрович пригрозил посадить Кернеса, если тот вернет проспекту в Харькове имя Жукова.