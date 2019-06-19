В Москве 17 июня в возрасте 93 лет скончался генерал армии Филипп Бобков. Он прослужил в советской госбезопасности 45 лет, 16 из них возглавлял 5 главк КГБ "по борьбе с идеологическими диверсиями", пишет ВВС.

Бобков работал в МГБ-КГБ при 12 главах этого ведомства, от Всеволода Меркулова до Владимира Крючкова, причем лишь с первым из них не был лично знаком (Меркулова расстреляли в 1953 году).

В 1992 году он возглавил аналитическую службу холдинга "Мост" Владимира Гусинского. Государственники осуждали Бобкова за "услужение олигарху", либералы Гусинского - за то, что приблизил "комитетчика", да еще какого! Альянс, однако, оказался плодотворным и продлился 9 лет, до изгнания Гусинского.

Филипп Бобков родился 1 декабря 1925 года в селе Червона Каменка (Кировоградская, ныне Кропивницкая область Украины) в семье землемера. Детство и юность прошли в городе Макеевка Донецкой области. С началом войны эвакуировался с отцом на Кузбасс, работал на стройке. В конце 1942-го, приписав себе лишний год, ушел в армию.

Был дважды ранен. Вступил на фронте в КПСС. Войну закончил в Латвии. Видимо, выделялся способностями, поскольку командовал взводом, не будучи офицером. Сразу после победы Бобкова направили в Ленинградскую школу военной контрразведки. Учился он, надо полагать, тоже успешно, потому что получил распределение на Лубянку (в мае 1946 года "Смерш" передали из военного ведомства в чекистское и преобразовали в 3-й главк МГБ).

В 36 лет Филипп Бобков стал заместителем начальника контрразведывательного главка, в 40 - генералом. Его можно считать основоположником того, что в КГБ впоследствии называли "активными мероприятиями", а сегодня в мире именуют "информационными вбросами".

В начале 1960-х годов Бобков предложил руководству усилить работу с западной прессой. В 1968 году новый председатель КГБ Юрий Андропов создал Пятый главк. Через несколько месяцев его возглавил Филипп Бобков.

Те, кто становился объектом внимания Бобкова и его подчиненных, не имели причин его любить, но единодушно отмечали, что он, по крайней мере, был умным человеком. Единственный из высокопоставленных чинов КГБ, Бобков часто выступал перед публикой, особенно московскими студентами, и, судя по всему, делал это с удовольствием.

Являлся завзятым театралом, что в номенклатурной среде считалось легкомыслием, и собрал богатую библиотеку. По его словам, способствовал изданию некоторых ранее запрещенных авторов, например, Осипа Мандельштама, Игоря Северянина и Бруно Ясенского.

Впоследствии критики Филиппа Бобкова говорили, что выискивать крамолу и вербовать осведомителей в творческой среде легче, чем раскрывать преступления и ловить реальных шпионов.

При Горбачеве Филипп Бобков пошел на повышение, став первым заместителем председателя КГБ, хотя впоследствии назвал бывшего президента СССР "пустой личностью".

Покинув свой пост в январе 1991 года, в последовавших вскоре бурных событиях участия не принимал. В 2000-е годы был экспертом Института социально-политических исследований Российской академии наук, советником гендиректора РИА Новости, вице-президентом Академии проблем безопасности, и вообще много выступал как аналитик. Выпустил мемуарные книги "КГБ и власть" и "Последние 20 лет".

Политические высказывания Филиппа Бобкова были довольно эклектичными.

Он говорил, что сожалеет о некоторых вещах, которые делал в КГБ, особенно о своей причастности к преследованию академика Сахарова. Критиковал советское политбюро ("решения лились потоком, но чаще всего абсолютно не касались жизненных проблем"). Из всех лидеров СССР положительно оценивал только Юрия Андропова.

Считал движение антиглобалистов "закономерным процессом развития человечества, к которому надо присмотреться повнимательнее". Одобрял внешнюю политику Владимира Путина ("перед Америкой мы шапку ломать не будем"), но высказался против приговора участницам Pussy Riot, назвав весь инцидент ерундой.

В интервью журналисту Дмитрию Гордону в 2013 году сказал, что во время работы в КГБ о сотруднике по имени Владимир Путин не слышал.

Филипп Бобков. Фото: ks54.ru

Напомним, что генерал рассказал, как Порошенко пытался попасть в КГБ, но не прошел проверку.

Также мы писали о том ,что Филарет рассказал, что сотрудничал с КГБ, но на людей не доносил.