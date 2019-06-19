Скандально известный форвард ПСЖ Неймар заявил руководству клуба, что хочет вернуться обратно в Барселону, откуда он не совсем красиво как раз и ушел к французам два года назад.

О своем желании бразилец уже сообщил президенту французской команды Нассеру Аль-Хелайфи: "Я больше не хочу играть за ПСЖ. Я хочу вернуться домой, я не должен был покидать дом".

Об этом передает каталонская газета El Mundo Deportivo, которая вынесла цитату Неймара о желании вернуться в Барселону на обложку сегодняшнего номера.

Фото: El Mundo Deportivo

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что ПСЖ может продать звездного Неймара. Президент французского клуба Нассер Аль-Хелайфи заявил, что ему надоели капризы звездных игроков и он не собирается никого удерживать.