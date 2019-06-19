Европейский суд юстиции общей юрисдикции отказался признать логотип компании Adidas торговой маркой, защищенной европейским законодательством. Об этом сообщается в пресс-релиз суда ЕС.

По мнению суда, известный логотип фирмы в виде треугольника из трех косых полос не содержит достаточных характерных особенностей, которые "могут быть защищены в качестве торговой марки".

Логотипы Adidas с тремя полосками

Опубликованное 19 июня решение суда подтверждает вердикт Европейского бюро по интеллектуальной собственности (EUIPO) 2016 года. Тогда эта организация отказалась регистрировать торговую марку Adidas на том же основании.

Судебное разбирательство по поводу известного логотипа стало одним из этапов противостояния немецкой фирмы и бельгийской компании Shoe Branding Europe BVBA, в ходе которого Adidas намеревался в судебном порядке принудить BVBA изменить свой логотип - две параллельные косые полосы. По мнению представителей Adidas, этот символ слишком напоминает фирменный знак немецкой компании. Чтобы добиться запрета на использование BVBA двух полос, Adidas должен был доказать, что его собственный логотип является защищенной торговой маркой.

Ранее "Страна" писала о том, что Институт национальной памяти обратился с письмом-жалобой к дочернему предприятию "Adidas-Украина". Поводом стала продажа в Украине спортивной формы немецкого бренда с гербом СССР.

Также мы сообщали, что МИД Литвы выразил удивление майками Adidas с советской символикой. В результате шумихи Adidas сняла с продажи футболки с надписью USSR и гербом СССР.