Народный депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук, который выстрелил себе в голову во время чистки наградного пистолета, две недели назад заявлял, что не будет баллотироваться в Раду нового созыва.

По его словам, среди предложений, которые он рассматривал, достойных не нашлось. Он не уточнил, какие политсилы предлагали ему место в списке.

Тымчуку было 46 лет. Буквально неделю он не дожил до своего 47-летия (родился депутат 27 июня 1972 года). Был известен как военный и политический журналист. Дослужился до воинского звания подполковник запаса. Координатор группы "Информационное сопротивление". Стал заметным комментатором и экспертом в медиа-пространстве Украины после событий в Крыму и на Донбассе, в освещении который принимал активное участие. Был руководителем общественной организации "Центр военно-политических исследований".

Ранее "Страна" писала о том, что известно о смерти нардепа. Предварительной рабочей версией следствия является то, что Тымчук застрелился при чистке наградного оружия - пистолета Форт 17Р. Тело Тымчука обнаружила его жена.