В четверг, 20 июня, в Украине жара будет продолжаться. Больше всего от засухи пострадают восточные области и южная часть, где дождей не было давно. Здесь температура ожидается +33...+35 градусов. Также в эту горячую зону попадает и Днепропетровская область. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

На остальной территории Украины также +29...+33 градуса. Дожди с грозами в четверг пройдут локально на Западе, Севере, ячейками вдоль Днепра-реки, местами - в Одесской области.

В Киеве 20-го июня ожидается жара +30...+32 градуса, есть вероятность кратковременного дождя с грозой. К концу недели жара даже усилится в Украине, только 22-го июня в западных областях посвежеет. Грозовые дожди наиболее вероятны в западных областях.

"Жара такая - не шутки, поэтому не балуйтесь продолжительным пребыванием на солнце, меньше двигайтесь, отдыхайте, пейте водичку, в транспорте лучше постоять, чем сидеть на солнечной стороне, отложите плановые работы на открытом воздухе на потом, защищайтесь светлой и натуральной одеждой. С 25-26 июня постепенно жара ослабеет в большинстве областей Украины. Температура воды в Днепре составляет 25-26 градусов. Купайтесь с умом и осторожностью, одним словом, на здоровье", - поделилась советом синоптик.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", 19 июня по всей стране передают жаркую погоду. Во Львове, Одессе и Луганске пройдут дожди, а в Киеве и Харькове - сухо.

Напомним, "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю от шести сайтов-синоптиков. Также синоптик рассказала, когда ожидать ослабления жары в Украине.