Украинский институт национальной памяти (УИНП), который возглавляет Владимир Вятрович, требует от мэра Харькова Геннадия Кернеса не подписывать решение горсовета от 19 июня о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова. Об этом сообщает пресс-служба УИНП.

В частности УИНП утверждает, что присвоение имени Жукова любому объекту топонимики Харькова или любого другого населенного пункта на территории Украины будет противоречить действующему законодательству. Дело в том, что Жуков занимал руководящие должности в высших органах власти и управления СССР, а также в коммунистической партии. А имя Жукова в названии объекта топонимики в данном случае является символикой коммунистического тоталитарного режима.

"Согласно части второй статьи 436-1 Уголовного кодекса Украины, действия по распространению и публичного использования символики коммунистического тоталитарного режима, совершенные лицом, которое является представителем власти, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой. Мы будем обращаться в Генеральную прокуратуру, чтобы она провела проверку указанных обстоятельств и возбудила уголовного производства по ст. 436-1 Уголовного кодекса, и будем инициировать иск в административный суд об отмене принятого решения горсовета", - сказал юрист УИНП Сергей Рябенко.

В Институте нацпамяти также напоминают, что законность переименования в других населенных пунктах Украины объектов топонимики, названных в честь Жукова, в рамках выполнения требований Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", подтверждена решениями административных судов, которые уже вступили в законную силу.

Напомним, 9 мая Геннадий Кернес заявил о намерении вернуть декоммунизированному проспекту в Харькове имя маршала Жукова.

Также мы писали, что после заявление Кернеса быстро набралось нужное число голосов у петиции для возвращения имени Жукова проспекту в Харькове.

Кроме того, Вятрович пригрозил посадить Кернеса, если тот вернет проспекту в Харькове имя Жукова.

После этого Кернес поблагодарил проголосовавших за петицию о возвращении проспекту имени Жукова и ответил Вятровичу.