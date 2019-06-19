У Вятровича пригрозили Кернесу Генпрокуратурой, если он вернет проспекту имя Жукова
Украинский институт национальной памяти (УИНП), который возглавляет Владимир Вятрович, требует от мэра Харькова Геннадия Кернеса не подписывать решение горсовета от 19 июня о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова. Об этом сообщает пресс-служба УИНП.
В частности УИНП утверждает, что присвоение имени Жукова любому объекту топонимики Харькова или любого другого населенного пункта на территории Украины будет противоречить действующему законодательству. Дело в том, что Жуков занимал руководящие должности в высших органах власти и управления СССР, а также в коммунистической партии. А имя Жукова в названии объекта топонимики в данном случае является символикой коммунистического тоталитарного режима.
"Согласно части второй статьи 436-1 Уголовного кодекса Украины, действия по распространению и публичного использования символики коммунистического тоталитарного режима, совершенные лицом, которое является представителем власти, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой. Мы будем обращаться в Генеральную прокуратуру, чтобы она провела проверку указанных обстоятельств и возбудила уголовного производства по ст. 436-1 Уголовного кодекса, и будем инициировать иск в административный суд об отмене принятого решения горсовета", - сказал юрист УИНП Сергей Рябенко.
В Институте нацпамяти также напоминают, что законность переименования в других населенных пунктах Украины объектов топонимики, названных в честь Жукова, в рамках выполнения требований Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", подтверждена решениями административных судов, которые уже вступили в законную силу.
Напомним, 9 мая Геннадий Кернес заявил о намерении вернуть декоммунизированному проспекту в Харькове имя маршала Жукова.
Также мы писали, что после заявление Кернеса быстро набралось нужное число голосов у петиции для возвращения имени Жукова проспекту в Харькове.
Кроме того, Вятрович пригрозил посадить Кернеса, если тот вернет проспекту в Харькове имя Жукова.
После этого Кернес поблагодарил проголосовавших за петицию о возвращении проспекту имени Жукова и ответил Вятровичу.