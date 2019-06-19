В среду, 19 июня, стало известно о том, что в Киеве погиб нардеп от Народного Фронта и координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС) Дмитрий Тымчук. Ему было 46 лет. В Верховной Раде смерть нардепа почтили минутой молчания. После этого спикер Верховной Рады Андрей Парубий закрыл утреннее заседание.

"Страна" собрала информацию о версиях полиции и пользователей соцсетей, которые гадают, застрелился ли Тымчук сам или его убили.

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Первые сообщения о смерти Тымчука

О смерти Тымчука "Стране" сообщили источники в полиции. Информация о происшествии поступила в 12:10. По предварительной информации, Тымчук чистил наградной пистолет и случайно выстрелил в себя, когда находился в квартире на бульвар Перова в Киеве.

В полицию поступило сообщение от помощника нардепа Алексея Копытько. Он сообщил, что к нему за помощью обратилась жена Тымчука, которая за час до того обнаружила своего мужа в квартире с огнестрельным ранением головы. Пистолет, в результате ранения из которого умер надреп, - наградной Форт-17Р.

Нардеп от Народного фронта Антон Геращенко в эфире "112 канала" рассказал, что жена Тымчука Анна позвонила в больницу и сообщила, что ее муж чистил оружие и случайно ранил себя. "Примерно около часа назад жена народного депутата Тымчука позвонила в скорую помощь и в полицию и сообщила о том, что ее муж чистил дома наградной пистолет, при чистке оружия нанес себе смертельное ранение. К приезду бригады скорой помощи мой друг Дмитрий Тымчук, к сожалению, уже скончался", - сказал Геращенко.

Три версии полиции

Правоохранители сообщили, что рассматривают три версии гибели нардепа: самоубийство, убийство и неосторожное обращение с оружием.

По данным полиции, на спецлинию "102" поступило сообщение, что около 12:15 в одной из квартир Днепровского района Киева мужчина получил огнестрельное ранение, от которого скончался на месте. По указанному адресу сразу выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативные группы районного и главного управлений и руководство ведомства.

"Предварительно огнестрельное ранение головы. Есть ряд рабочих версий, среди которых возможно несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. А также версии криминального характера в том числе будут рассматриваться. В квартире на момент совершения правонарушения он был не один. Поэтому сейчас собираются свидетельство гражданки , которая присутствовала в это время в квартире, а также соседей ", - рассказал глава Нацполиции Сергей Князев.

Представитель МВД Андрей Шевченко не стал комментировать слова Антона Геращенко о том, что Тымчук нанес себе смертельное огнестрельное ранение во время чистки наградного пистолета, подчеркнув, что от какого оружия погиб Тымчук, установят эксперты.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского УП ГУНП в г. Киеве. "На данный момент эксперты и СОГ проводят осмотр места происшествия. В настоящее время тело покойного находится в квартире", - сказал начальник криминальной полиции Киева Герман Приступа по состоянию на 15:00.

Фото: МВД Украины

"На данный момент группа еще работает. Предварительно: был один выстрел, ранение в лобную часть над левым глазом", - сообщил первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко.

У дома, где нашли тело нардепа, многие соседи самого не знают о инциденте. Приходят домой, спрашивают у полиции "Что случилось?" Но им не говорят и обещают позже объяснить - передает корреспондент "Страны" с места происшествия.

Фото: Страна ua

Застрелился или убили?

Член коллегии МВД Украины, нардеп от Народного Фронта Антон Геращенко написал, что Тымчук застрелился сам, во время чистки оружия.

"Час назад, у себя дома, во время чистке наградного пистолета нанёс себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук.

На месте трагедии работает следственно оперативная группа полиции.

Вечная память искреннему и светлому человеку. Настоящему народному депутату Украины.

Нам всем тебя будет очень не хватать ...", - написал Геращенко.

Однако звучат и другие мнения. В сети выдвигают версии произошедшего и гадают, как так вышло, что погибший чистил заряженный пистолет. Тем более, что для подполковника запаса, которым был Тымчук, не разрядить оружие - это очень странно.

"А вы бы чистили заряженный пистолет?" - поинтересовалась журналист Виктория Свитлова.

"Во теперь заметно, что в стране смена власти. Серьезные дяди подчищают концы?" - выдвинул версию журналист Вячеслав Чечило.

"Дмитрий Тымчук найден мертвым с огнестрельным ранением в голову. Еще несколько дней назад поверила бы в официальную версию - случайный самострел. Но весь массив информации, полученный за эти дни, приводит к мысли, что таких случайностей почти не бывает. Украина для россиян - проходной двор, где они могут все или почти все", - написала журналист Татьяна Даниленко.

"Ужасная новость, о том, что застрелился Дмитрий Тымчук. нардеп из НФ... Вроде случайно во время чистки наградного оружия

Юрій Михальчишин , чи може так статися, що людина, яка воювала, не виймає патрони під час штатної процедури? Глибокі співчуття рідним

АПГ Таки застрелен... Надеюсь, дело будет расследовано в кратчайшие(( RIP2", - такой пост сделала журналист Наталья Влащенко.

"Дмитрий Тымчук застрелился. Он читал у нас в Свободной лекцию в 2014. Как только пошло по Крыму. По версии следствия, он чистил свой наградной пистолет и нажал на курок. Военный. Профессиональный военный. Взял чистить оружие. Заряженное. И застрелился. Направив на себя. Пистолет. Да это бред.

При чистке оружие разбирают. Вынимают из него обойму, разбирают основную часть. Все элементы вынимают и чистят. Всегда проверяют оружие на заряженности. И не могу понять, чего держать наградной ствол заряженным?!" - пишет политтехнолог Дмитрий Раимов.

"Боевой офицер. Подполковник. Случайно нанёс себе рану, несовместимую с жизнью, во время чистки оружия.

Человек, который, благодаря структуре "ИС" был, возможно, самым осведомлённым человеком о происходящем в армии и вообще в Стране (что касается сопротивления агрессору). Случайно нанёс себе рану, несовместимую с жизнью, во время чистки оружия.

Вытащил магазин, выщелкнул патрон из патронника (если он вдруг по дурости там сидел, расслабляя пружину), сделал контрольный спуск, чисти. Для боевого офицера это даже не азбука, и даже не азы. И он случайно нанёс себе рану, несовместимую с жизнью, во время чистки оружия.

Дима, если тебя действительно больше нет - хороших тебе снов.

А мы тут потанцуем, видимо, и, видимо, скоро", - написал эксперт в логистике, волонтер и блогер Виктор Пузанов.

"Я до конца не верю в историю с Тымчуком. Опытный офицер отлично знает технику безопасности при чистке оружия" . - пишет журналист Денис Попович.

"Каааак! Как можно во время чистки выстрелить в себя? Не понимаю.. Очень странно.

Надеюсь правда будет выяснена. Я не со всей деятельностью Тымчука был согласен, но он был хорошим человеком.

R.I.P." - написал волонтер Александр Карпюк.

Кто такой Тымчук

Дмирий Тымчук - нардеп от Народного Фронта, украинский военный и политический журналист, известный блогер, подполковник запаса. Он координирует группу "Информационное сопротивлении", которая сообщает, что ее задачей является получение, обработка и распространение оперативной информации о российском вторжении в Украину, а главной целью - противодействие российскому информационному влиянию.

Окончил факультет военной журналистики Львовского высшего военно-политического училища. Работал в штабе Нацгвардии, в различных структурных подразделениях Минобороны. Ездил со служебными командировками к украинским контингентам миротворческих сил ООН в Ираке, Ливане и Косово.

С 2008 - главный редактор интернет-проекта "Флот-2017", руководитель общественной организации "Центр военно-политических исследований".

Две недели назад Дмитрий Тымчук заявил, что не будет баллотироваться в Верховную Раду нового созыва. По его словам, среди предложений, которые он рассматривал, достойных не нашлось. При этом он не уточнил, какие политсилы предлагали ему место в списке.

Тымчук стал известен благодаря освещению событий в Крыму и на Донбассе. Он в одночасье стал одним из главных спикеров АТО, который при этом официально не представлял ни одно ведомство. Однако молва упорно связывала проект "Информационное сопротивление" с СБУ.

В амплуа неофициального рупора украинской власти Тымчук быстро раскрутился как блогер. Он стал известен как автор сообщений о том, что потерь украинских войск на Донбассе нет - хотя многим со временем стало понятно, что это мягко говоря не так.

Именно на волне своей популярности Тымчук осенью 2014 года попал в парламент и прошел по спискам самой "ястребиной" фракции "Народный фронт".

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