Сегодня ночью, 19 июня, экс-президент УЕФА Мишель Платини был освобожден из-под стражи. После выхода на свободу футбольный функционер рассказал, о чем его допрашивал следователь полиции. Об этом передает AFP.

"Это шло очень долго, учитывая количество вопросов, которые мне задавали. Все могло происходить еще дольше, ведь меня расспрашивали о чемпионате Европы 2016 года во Франции, чемпионате мира в России и мировом первенстве в Катаре. Также они задавали вопросы о ФИФА. Я спокойно побеседовал со следователями на все интересующие их темы", - сказал Платини, которого выпустили из-под стража около 02:00 по Киеву.

Напомним, что Платини был задержан во вторник 18 июня, по подозрению в коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. Адвокат Уильям Бурдон вызвал Платини в качестве свидетеля, однако сотрудники Центрального управления по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями взяли бывшего президента УЕФА под стражу, когда он прибыл. Сделано это было для того, чтобы другие вовлеченные в процесс лица не могли договориться за рамками разбирательства.

Жан-Кристоф Алькье, адвокат Платини заявил, что он и его подзащитный спокойны, так как уверены в положительном для них исходе дела.

Платини не получил обвинений, а был допрошен в качестве свидетеля. Вместе с ним задержали Софи Дион (советник по спорту экс-президента Франции Николя Саркози) и Клода Геана (бывший генеральный секретарь Елисейского дворца).

В конце 2015 года Платини, занимавший также должность вице-президента ФИФА, был отстранен комитетом по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием для отстранения стал перевод Йозефом Блаттером, который руководил ФИФА с 1998 по 2015 год, 2 млн швейцарских франков (около €1,7 млн) из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Срок дисквалификации Платини истечет осенью этого года, поскольку суд частично удовлетворил апелляцию француза, сократив отстранение до четырех лет.

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