В среду, 19 июня, неизвестные сообщили о заминировании всех детских садов в Николаеве. Об этом пишет НикВести со ссылкой на собственные источников в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Отмечается, что сегодня неизвестные отправили на электронную почту Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области анонимное сообщение о минировании всех детских садов в Николаеве. На данный момент в учреждениях работают службы спасения, наряды полиции и взрывотехники, которые обследуют территории и сами здания детских садов.

Детей и сотрудников детсадов вывели из помещений. Как пишут novosti-n.org, картина достаточно грустная - малыши, у которых сейчас время обеденного сна и которых буквально подняли с кроватей, плачут. Воспитатели пытаются увести детей в тень - на улице температура воздуха достигает 40 градусов.

Фото: novosti-n.org

Отметим, что вчера, 18 июня, в полицию поступило сообщение от дежурного ГСЧС о том, что они получили электронное письмо о заминировании всех больниц областного центра. С аналогичным сообщением обратился в полицию директор одного из университетов.

17 июня, неизвестный сообщил о заминировании зоопарка и храма в центре Николаева, а также николаевского аэропорта. Ранее заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что массовые сообщения о ложных минированиях поступают из Российской Федерации.

Напомним, что з сутки из-за анонимных сообщений о минировании на улицы выгнали 32 тысячи украинцев.