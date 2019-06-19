Сегодня, 19 июня, Кабинет министров Украины увеличил должностной оклад мэру Киева Виталию Кличко - с 15,4 тыс. грн – до 17,76 тыс. грн. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности, согласно принятым изменениям должностные оклады глав областных советов и Киевского городского главы увеличен с 15,4 тыс. грн до 17,76 тыс. грн, оклады первых заместителей и секретаря Киевсовета – с 13,8 тыс. грн до 15,54 тыс. грн, заместителей – с 12,4 тыс грн до 13,88 тыс. грн. Оклад специалистов аппарата советов вырос с 3,5 тыс. грн до 3,8 тыс. грн.

Должностные оклады глав райсоветов выросли с 11,3 тыс. грн до 14,27 тыс. грн, местных, сельских и поселковых глав – с 12,2 – 7,5 тыс. грн до 15,54 – 9,5 тыс. грн в зависимости от группы городов.

Среди прочего изменена сетка надбавок к окладам за ранги должностных лиц местного самоуправления. Так, ранее с 1 по 15 ранг надбавка составляла от 45 грн до 160 грн, то теперь будет составлять от 200 грн от 1 тыс. грн.

В начале мае Кабмин увеличил должностной оклад мэра Киева Виталия Кличко с 11 до 15,4 тыс. гривен. Ранее "Страна" сообщала, что Кличко заработал 5 миллионов гривен в прошлом году. Основной доход мэра - роялти.

Напомним, в мае работникам органов местного самоуправления официально повысили оклады.