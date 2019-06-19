В среду, 19 июня, нардеп Дмитрий Тымчук чистил наградной пистолет и случайно выстрелил в себя. Об этом "Стране" стало известно из собственных источников в полиции.

Информация о несчастном случае поступила правоохранителям около 12:10 19 июня. Дмитрий Тымчук находился по адресу: Киев, бульвар Перова, 10а. Он чистил свой наградной пистолет и случайно выстрелил в себя. В результате нардеп умер от полученных травм.

Дмитрий Тымчук. Фото: Фокус.ua

"Страна" в сюжете подробно рассказывает, что известно о смерти нардепа Дмитрия Тымчука.

Также мы писали, что это не первый несчастный случай, причиной которого становится наградное оружие. Так, 13 октября 2018 года депутат Киеврады, член ВО "Свобода" Петр Кузик случайно выстрелил себе в живот из наградного пистолета SIG Sauer.