21 июня на северном полушарии Земли зафиксируют летнее солнцестояние. Светило поднимется максимально высоко над горизонтом, обеспечив самую короткую ночь в году (6,5 часов) и самый длинный день (17 часов и 33 минуты). На солнцестояние язычники праздновали Купалу с прыжками через костер. И до сих пор некоторые верят, что этот день особенный, приписывая ему магические свойства.

Что происходит во время солнцестояния

Солнцестояние наступает, когда наклон оси вращения Земли в направлении к Солнцу принимает наименьшее значение, поэтому световой день максимально удлиняется. То есть в это время Земля максимально разворачивается своим Северным полушарием к светилу.

С этого момента световой день начинает убывать, а ночь – удлиняться. Противоположное летнему - зимнее - солнцестояние приходит 21 декабря.

Летнее солнцестояние обычно выпадает на 20 или 21 июня. В следующем, 2020 году, оно будет наблюдаться 20 июня, поскольку этот год будет високосным. В этом году солнцестояние выпадает на пятницу, так что украинцы смогут по максимуму насладиться самым длинным летним вечером.

В Южном полушарии 21 июня, наоборот, будет зимнее солнцестояние с самой длинной ночью в году.

Обряды и традиции

С давних времен дни солнцестояния считались в народе праздниками, поскольку наши предки зависели от циклов природы. На солнцестояние, которое считается серединой фактического лета, у древних славян выпадал языческий праздник Ивана Купала, который позже, после перехода на новый календарь, сместился на начало июля. Дата же летнего солнцестояния осталась прежней.

Одним из самых ярких обрядов на Купалу у славян был связан с огнем. Колесо, как символ солнца, поджигали и спускали с холма в поле. Считалось, что это принесет хороший урожай, а зима не будет суровой. Также в этот день прыгали через костер.

Интересно, что в некоторых станах до сих пор отмечают день высокого солнца. Например, в Финляндии самый долгий день в году (Юханнус) - официальный праздник. Грандиозно отмечают день и в знаменитом британском Стоунхендже.

Что говорят астрологи

Некоторые люди наделяют день летнего солнцестояния особенными свойствами. Астрологи утверждают, что это хороший день для того, чтобы загадывать желания, особенно на рассвете.

А также, что в день, когда солнце поднимется максимально высоко над горизонтом, его энергетика усилится. С одной стороны это может обострить эмоциональный фон - люди станут более восприимчивыми к негативу, более агрессивными, с другой - страхи и сомнения уменьшатся, появится больше сил для самореализации, для того, чтобы начать что-то новое в своей жизни.

Также астрологи советуют обратить внимание на свои сны, поскольку они могут быть вещими. И в целом провести пятницу позитивно, с хорошими мыслями и благожелательным настроем к окружающим.