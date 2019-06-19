Партия Владимира Зеленского "Слуга народа" запустила третий этап процедуры постпраймериз: на сайте политической силы все желающие могут привести факты недобросовестности того или иного кандидата, после чего получат право проставить дизлайк под его данными. Об этом сообщает пресс-служба президента Владимира Зеленского.

"Фактически, процесс очистки списка происходит в несколько этапов. На первом мы изучали кандидатов, проверяли информацию о них в открытых реестрах и социальных сетях. На втором этапе мы ввели голосования на официальном сайте партии: напротив информации о кандидата появилась возможность поставить "лайк" или "дизлайк". На третьем этапе мы предлагаем загрузить информацию о кандидате, который, по вашему мнению, не достоин быть в списке. Функция "дизлайк" будет недоступной без подкрепления реальными фактами о недобросовестности кандидата. Если вы считаете, что кто-то из избирательного списка не достоин быть в нем по объективным причинам, напишите нам об этом", - заявил председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

В то же время в партии призывают ответственно относиться к голосованию и приводить аргументы и проверенные факты относительно кандидатов. "С помощью сайта каждый украинец сможет высказать свое мнение о конкретном кандидате. Во избежание возможных попыток дискредитации все факты, полученные через сайт, будут тщательно проверены. Внимание будет уделяться исключительно информации, которая поступит через официальную страницу партии", - подчеркнул Дмитрий Разумков.

Он также добавил, что партия "Слуга народа" будет информировать об исключении того или иного кандидата из избирательного списка сразу после изучения фактов о нем.

Окончательный вид список получит 6 июля - после того, как на третьем этапе съезда партии утвердят результаты постпраймериз, убрав из

перечня кандидатов, которые не прошли проверку.

Напомним, ранее журналисты "Страны" взяли интервью у 25-летней киевской тусовщицы Ирины Панченко, которую исключили из списка "Слуги народа" после публикации досье на нашем сайте и дополнительной проверки.

Как сообщала "Страна", 16 июня 2019 года в избирательном списке партии "Слуга народа" из 201 кандидата появилась функция лайков и дизлайков, которые посетители сайта могли проставлять под данными членов политического списка по своему усмотрению.

Через некоторое время после публикации "Страны" на сайте "Слуги народа" убрали возможность портить репутацию кандидатам - пользователи сети не могли авторизоваться ни через Google, ни через Facebook.