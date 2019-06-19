Сегодня, 19 июня, Апелляционный комитет УЕФА отклонил апелляции Португалии и Люксембурга против Украины по делу Мораеса.

Об этом президент УАФ Андрей Павелко написал на своей странице в Facebook.

"Апелляционный комитет УЕФА отклонил апелляцию Португалии и Люксембурга по делу Жуниора Мораеса. Это еще одна важная победа украинского футбола и подтверждение правомерности выступлений Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом! Желаю Мораесу скорейшего выздоровления и возможности проявить себя в следующих матчах национальной сборной! Слава Украине!", - написал президент УАФ.

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Таким образом наша команда сохранила все свои очки и занимает первое место в группе В в отборе на Евро-2020. В активе нашей команды 10 баллов.

Фото: terrikon.com

Ранее "Страна" сообщала, что Мораес рассказал о трудностях натурализации.