Служба безопасности Украины уведомила о подозрении трех граждан России - Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко в организации и пособничестве террористического акта, который привел к крушению "Боинга 777" Малазийский авиалиний (рейса MH17) в небе над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Следователи Главного следственного управления СБУ составили сообщение о подозрении:

Игорю Гиркину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 (Виды соучастников, - организатор), ч. 3 ст. 258 (теракт, приведший к гибели человека) УК Украины;

в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 (Виды соучастников, - организатор), ч. 3 ст. 258 (теракт, приведший к гибели человека) УК Украины; Сергею Дубинскому в совершении преступления, предусмотренного (Виды соучастников, - организатор), ч. 3 ст. 258 (теракт, приведший к гибели человека) УК Украины;

в совершении преступления, предусмотренного (Виды соучастников, - организатор), ч. 3 ст. 258 (теракт, приведший к гибели человека) УК Украины; Олегу Пулатову в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 27 (Виды соучастников - пособник), ч.3 ст.258 (теракт, приведший к гибели человека) УК Украины.

в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 27 (Виды соучастников - пособник), ч.3 ст.258 (теракт, приведший к гибели человека) УК Украины. Также составлено сообщение гражданину Украины Леониду Харченко о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 27 (Виды соучастников - пособник), ч.3 ст.258 (теракт, приведший к гибели человека) УК Украины.

В СБУ спецслужбе отметили, что в уголовном производстве, зарегистрированном 17 июля 2014 года по факту сбивания пассажирского самолета "Боинг 777" (рейс MH17) авиакомпании "Малазийские авиалинии", которое привело к гибели 298 человек, продолжается досудебное расследование.

В свою очередь генпрокурор Украины Юрий Луценко на своей странице Facebook сообщил, что "в ходе следствия украинские правоохранители вместе с другими членами международной совместной следственной группы допросили в качестве свидетелей 259 человек, в сети Интернет исследовано около 5,5 млрд страниц сайтов (соцсети, блоги, форумы, видеохостинги), из которых сохранено около 700 млн страниц имеющих значение для расследования".

Луценко также подчеркнул, что в среду общая следственная группа (JIT) составила первые 4 уведомления о подозрении. "Внимательно читая текст подозрений первым четверый лицам, просматривая обнародованные разговоры подозреваемых, можно понять дорожную карту последующих - в фокусе следствия находятся российские военные и политики, которые выполняли и организовывали это преступление", - написал Луценко.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Согласно УК Украины, ч.3 статьи 258 - Террористический акт, повлекший гибель человека, - наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет, или пожизненным лишением свободы.

Статья 27 УК Украины. "Виды соучастников" - 1. соучастником преступления, наряду с исполнителем, является организатор, подстрекатель и пособник; - 3. Организатором является лицо, организовавшее совершение преступления (преступлений) или руководило его (их) подготовкой или совершением. Организатором также является лицо, создавшее организованную группу или преступную организацию или руководившее ею, а также лицо, которое обеспечивало финансирование или организовывало сокрытие преступной деятельности организованной группы или преступной организации.

Часть 5 ст. 27 УК Украины. - Пособником является лицо, которое советами, указаниями, предоставлением средств или орудий или устранением препятствий способствовало совершению преступления другими соучастниками, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, орудия или средства совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, приобрести или сбыть такие предметы, или иным образом способствовать сокрытию преступления.

Созданная международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста, 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты уголовного расследования причин катастрофы. Согласно ее выводам, авиалайнер был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки BUK-TELAR с сельскохозяйственного поля в районе пос. Первомайское. Данный район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов. Далее из расследования следует, что самоходная огневая установка BUK-TELAR была доставлена в Украину из Российской Федерации и после ее использования для атаки на авиалайнер рейса МН17, была вновь возвращена на территорию РФ.

Напомним, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Суд в деле о сбитом МН17 на Донбассе начнется 9 марта 2020 года.

Ранее Нидерланды потребовали объяснений от премьера Малайзии, который усомнился в причастности России к крушению МН17.

Как сообщала "Страна", власти Малайзии, по результатам расследования, которое проводили Нидерланды, согласились только с тем, что сбившая лайнер ракета могла быть сделана в России или Украине. Отметим, что Малайзия запретила над своей территорией полеты новейшего Боинга.