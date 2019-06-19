В среду, 19 мая, экс-президент и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко передал в ЦИК документы политсилы, чтобы зарегистрироваться для участия во внеочередных парламентских выборах. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Из опубликованного ранее списка "Европейской солидарности" выбыла Наталья Баласинович (№30). "Европейская Солидарность" сегодня подает список партии в Центральную избирательную комиссию. В списке произошли определенные изменения. Натальи Баласинович (номер 30) не будет в списке кандидатов в Верховную Раду от партии "Европейская Солидарность", - отмечается в сообщении партии.

Отметим, что Наталья Баласинович - глава Васильковского райсовета Киевской области, жена советника мэра Киева Богдана Баласиновича. Она является фигуранткой множества скандалов: с избиением консьержки, обруганными полицейскими, матами в адрес свекрови. Соответствующие видео опубликованы в YouTube. "Страна" подробно описывала перечисленные инциденты и рассказывала о биографии чиновницы.

Также мы писали, что вчера из списка партии Порошенко со скандалом вышел блогер-волонтер Мартин Брест (№48). Он заявил, что сделал это "в силу личных убеждений", однако позднее выяснилась, что ветеран обижен на руководство партии за то, что его поставили в непроходную часть списка.

Кроме партийного списка "Европейская солидарность" передала на регистрацию в ЦИК также документы 134 кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам.

В частности, от этой политсилы в парламент будет баллотироваться участник АТО - Александр Грамачук (17-й округ), участник АТО, врач - Александр Зеленюк (26-й округ), Валерия Корниенко, которая создала и руководит Центром социально-психологической реабилитации детей в Торецкое (52-й округ), нардеп Николай Княжицкий (116-й округ).

Видео: Facebook/ Петро Порошенко

Ранее "Страна" публиковала первые 50 фамилий списка партии Порошенко.

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