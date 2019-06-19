У музыканта Сергея Бабкина и его жены Снежаны родился сын. Родители решили назвать новорожденного Елисеем. Имя подсказал паре необычный сон, приснившийся Снежане. Об этом актриса призналась в интервью изданию "КП в Украине".

Второй совместный ребенок пары появился на свет 18 июня в одном из киевских роддомов. Над его именем Бабкины долго не раздумывали. По словам Снежаны, оно приснилось ей несколько лет назад.

"Четыре года назад мне приснился сон, что я плаваю... - рассказала актриса. - И вдруг со дна начинают подниматься пузырьки воздуха... Стараюсь уплыть, но не получается, стою на месте. И тут выныривает из воды мальчик, уже взрослый, лет 8-9, такой весь белый-белый, и брови белые, и волосы, как ангел. А я и спрашиваю: "Кто ты?" А он говорит мне: "Я – твой". "Как тебя зовут?" - спрашиваю его. На что он мне отвечает: "Елисей". Я проснулась и сказала – у нас родится сын Елисей. Когда мы в интернете почитали, что означает это имя, первое, на что наткнулись - у Елисеев день ангела в июне. А это как раз наш месяц. Прям какая-то магия".

Сергей с новорожденным сыном. Фото: kp.ua

На своем YouTube-канале Сергей разместил ролик, посвященный сыну и Снежане.

Семье Бабкиных уже 11 лет. У артистов есть один совместный ребенок - 8-летняя дочь Веселина. Пара также воспитывает 12-летнего сына Снежаны Артура от ее первого брака.

В марте "Страна" писала, что Сергей Бабкин впервые признался, что скоро снова станет отцом.

Также мы сообщали, что 13 июня у другой публичной персоны - нардепа Рыбалки - родилась двойня.