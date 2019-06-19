Председатель Васильковского райсовета Киевской области Наталья Баласинович, не раз становившаяся звездой Youtube из-за любви к крепкому словцу, исключена из списка кандидатов в народные депутаты от партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко. Об этом проинформировали в пресс-службе политсилы.

Согласно сообщению, партия сегодня подает список в Центральную избирательную комиссию. "Европейская Солидарность" сегодня подает список партии в Центральную избирательную комиссию. В списке произошли определенные изменения. Натальи Баласинович (номер 30) не будет в списке кандидатов в Верховную Раду от партии "Европейская Солидарность", - отмечается в сообщении.

Фото: inforesist.org

"Страна" подробно рассказывала о Баласинович, которая прославилась нецензурной бранью и агрессивным поведением. Наталья Баласинович – жена советника мэра Киева Богдана Баласиновича. До избрания на должность занималась бизнесом. Журналисты связывают Баласинович с соратником Порошенко Игорем Кононенко и даже называют ее "личным адъютантом" Кононенко. При этом в декларации у чиновницы - не так уж много всего для ее статуса. 112-метровая квартира в Киеве, кроссовер "Ниссан Кашкай", 75 тысяч долларов и 900 тысяч гривень налички.

Несмотря на два высших образования, чиновница известна как любитель "крепкого словца". На одном из видео, попавших в YouTube, Баласинович матерно оскорбляет женщину и предлагает ей похудеть. Авторы видео утверждают, что глава РГА таким образом общается с полицейскими.

Отметим, что видео появилось в Сети 13 июня - когда стало известно о выдвижении Баласинович от партии Порошенко. По всей вероятности, это оперативная съемка полиции. Впрочем, были и другие инциденты с чиновницей.

Видео: youtube.com

В марте 2018 года вышел сюжет ТСН, в котором Баласинович якобы избила консьержку. В кадр попала любительская съемка некоторых моментов общения Баласинович с ее свекровью - матерью мужа чиновницы Богдана. На видео - густые проклятия, плевки и нецензурная лексика.

Между женщинами тянулся перманентный конфликт, о котором знал весь дом. В конце концов свекровь велела не впускать невестку в подъезд. Из-за чего и произошел конфликт с консьержкой. Чиновница схватила ее за волосы, но на подмогу подоспела другая пенсионерка, и они вдвоем вытолкали Баласинович на улицу. На другом видео она говорит "оператору": "Я тебя уничтожу, марамойка. Твои фотографии по всех гробах бл... Васильковщины будут лежать!".

Видео: youtube.com

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