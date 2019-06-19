Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник ушел в отпуск и отдыхает в Греции, несмотря на необходимость показать результат работы за 3 месяца, как того потребовал от него президент Зеленский. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Его видели в Греции на одном из курортов", - сказал источник в полиции. По его словам, директор НАБУ отдыхает в отеле Karidi beach apartments. Собеседник не сообщил, как долго Сытник уже находится в отпуске.

Пресс-служба НАБУ не подтвердила журналистам сведения о том, что Сытник находится в Греции, однако сообщила, что он действительно находится в отпуске.

Как сообщала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артемом Сытником 31 мая. И во время встречи не предлагал ему подать в отставку. Однако президент Украины дал НАБУ и САП три месяца на подвижки в самых резонансных коррупционных делах.

Также мы писали о том, что Зеленский разрешил НАБУ напрямую сотрудничать с антикоррупционными органами других стран.