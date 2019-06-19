Юриста Андрея Портнова, который недавно вернулся в Украину, восстановили в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Об этом пишут "Украинские Новости".

Так, ректор КНУ им. Шевченко Леонид Губерский 14 июня подписал указ о восстановлении Портнова в должности. Согласно документу, он принят на должность профессора и должен приступить к обязанностям профессора с нового учебного года - с 1 сентября 2019 года по 30 июня 2020 года.

Университетский оклад Андрея Портнова составит 14 753 гривны.

Отметим, что Андрей Портнов является доктором юридических наук, доцентом.

Напомним, Андрей Портнов заявил, что не собирается идти на госслужбу.

Также мы писали, что Портнов подал пятое заявление против Порошенко и Парубия в ГБР.