В среду, 19 июня, Харьковский городской совет рассмотрел вопрос о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова и поддержал соответствующее решение. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В поддержку такого решения на сегодняшней сессии проголосовали 59 депутатов, против - 13. Решение предусматривает также, что имя Петра Григоренко будет присвоено новой улице - участку от ул. Рымарская до ул. Клочковская.

Напомним, в мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тотаталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Оно предусматривало переименование станции метро "Маршала Жукова" во "Дворец спорта", а одноименного проспекта - в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов).

Как сообщала "Страна", 20 мая в Харькове произошли потасовки на митинге, активисты потребовали вернуть проспекту имя Жукова.

Напомним также, что после заявления мэра Харькова Геннадия Кернеса быстро набралось нужное число голосов для возвращения имени Жукова проспекту в Харькове. Впрочем, глава института Нацпамяти Владимир Вятрович пригрозил посадить Кернеса, если тот вернет проспекту в Харькове имя Жукова.