Рано утром в среду, 19 июня, в неподконтрольном украинским властям Донецке произошел взрыв. Об этом сообщает блогер Necro Mancer в Twitter.

По его данным, взрыв прогремел возле Петровского исполкома. Кроме того, сообщается, что якобы во двор детской больницы №4 возле ДК Петровский также попали снаряды.

Отметим, что в ООС назвали обвинения в обстрелах Донецка "фейками боевиков".

Напомним, в мае в Донецке взрывом уничтожило старую заправку.

Также мы писали, что в марте в одной из квартир в центре неподконтрольного Украине Донецка произошел взрыв.