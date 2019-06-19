В Донецке рано утром прогремел мощный взрыв
Рано утром в среду, 19 июня, в неподконтрольном украинским властям Донецке произошел взрыв. Об этом сообщает блогер Necro Mancer в Twitter.
По его данным, взрыв прогремел возле Петровского исполкома. Кроме того, сообщается, что якобы во двор детской больницы №4 возле ДК Петровский также попали снаряды.
Отметим, что в ООС назвали обвинения в обстрелах Донецка "фейками боевиков".
#Донецк, раннее утро 19/06/19, Петровский исполком https://t.co/FNuDKrE5Zy pic.twitter.com/rZ8G2LiJMW— Necro Mancer (@666_mancer) 19 июня 2019 г.
Напомним, в мае в Донецке взрывом уничтожило старую заправку.
Также мы писали, что в марте в одной из квартир в центре неподконтрольного Украине Донецка произошел взрыв.
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