В сети пользователи обсуждают видео, на котором женщина и полицейские подрались в районе Бессарабской площади в Киеве. Видео опубликовал экс-руководитель районного управления полиции Киева Денис Ярославский на своей странице в Facebook.

"Инцидент произошел в центре Киева около Бессарабской площади. Вот прислали мне в личку пострадавшие. Сюжет таков: пробка, Бессарабка, патрульные остановили какую-то машину и начали разговаривать с водителем на повышенных тонах. Сзади ехала семья - муж, жена и ребенок. После того, как жена решила снять на видео конфликтную ситуацию, патрульные переключили свое внимание на нее, забыв об остановленном ими ранее авто. Все закончилось задержанием женщины, ее мужа и оставленным на 5 часов в машине ребенком.

Как Вы понимаете, сейчас в прокуратуре Киева данную ситуацию фиксируют, снимают побои и внесут в ЕРДР. Товарищи патрульные, будьте сдержаннее! И судя по видео, вас несколько раз к ряду, можно было разоружить и оставить пристегнутыми друг к другу, вашими же наручниками. Кстати, потерпевшие очень хотят пообщаться со СМИ", - сообщает Ярославский.

В соцсетях выражают неоднозначные мнения об увиденном. В основном, пользователи стали на защиту женщины, которую грубо задерживают на видео. Она кричит: "У меня ребенок в машине", однако полицейские продолжают заламывать ей руки. Комментаторы возмущены непрофессиональными действиями патрульных. Впрочем, некоторые пишут, что полицейские "не должны быть вежливыми" при задержании, а видео вызывает сомнения, потому как показана лишь часть конфликта.

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