В Запорожской области полицейские разоблачили преступную группировку, которая выращивала элитные сорта конопли и продавала их в аннексированном Крыму. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Запорожской области.

На окраине одного из сел в Мелитопольском районе полицейские обнаружили шесть теплиц, общая площадь которых превышала пять гектаров. Оказалось, что в них члены наркодельцы выращивали элитную коноплю. В теплицах было все необходимое: системы капельного полива, освещения и отопления, поэтому урожай собирали до трех раз в год.

Всего правоохранителям удалось установить личности и задержать четырех людей, причастных к наркобизнесу. Это мужчины 1990, 1950 годов рождения и двое 1989 года рождения. Трое из них являются жителями АР Крым, а один - местный. Они и занимались непосредственным выращиванием марихуаны.

В ходе обысков изъято около 6 000 кустов каннабиса, почти 5 кг переработанного наркотического средства, деньги, огнестрельное оружие, а также оборудование для выращивания и переработки марихуаны. Общая стоимость изъятого - почти 70 миллионов гривен.

Подозреваемые задержаны, открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины (Посев или выращивание снотворного мака или конопли). Продолжается досудебное расследование.

Фото: zp.npu.gov.ua

Напомним, в Киеве возле Лавры в подвале подростки обустроили конопляную ферму.

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