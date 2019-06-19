Первый заместитель председателя Национальной полиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин опроверг слова народного депутата Виталия Куприя, что он якобы бежал из Украины. Об этом Аброськин написал в Facebook, опубликовав скрин поста Куприя.

"Уважаемому "писателю-сказочнику" следует задуматься, не как басни об Аброськине рассказывать, а о том, что "вор в законе" "Неделя" и особенно "Молдован" обязательно спросят о своих деньгах. Кто-кто, а "Молдован" деньги просто так никому не даёт, и чтоб не пришлось потом от него горько плакать. А мы идем дальше! Ещё Черчилль говорил, что ты никогда не пройдешь свой путь до конца, если будешь останавливаться, чтобы бросить камень в каждую тявкающую собаку" , - отметил Аброськин.

Ранее Куприй на своей странице в Facebook написал, что первый заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин "упаковал вещи и исчез в неизвестном направлении".

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Ранее Аброськин сообщил, что "воры в законе" готовятся приехать в Украину для дестабилизации ситуации на выборах.

Как сообщала "Страна", в Украине хотят ввести уголовную ответственность для носителей титула "вор в законе".

На днях заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин побывал в Чехии, где подписал договор о сотрудничестве в борьбе с ОПГ. Чехия является одной из стран, где украинский криминалитет пустил глубокие корни.