Народный депутат Сергей Пашинский на досрочные выборы в Верховную Раду Украины баллотируется в 64 избирательном округе как самовыдвиженец.

Отметим, что в нынешний парламент Пашинский прошел по списку "Народного фронта".

Первоначально он планировал баллотироваться в Раду по соседнему 66-му округу, но при этом СМИ неоднократно фиксировала раздачу продуктовых наборов от Пашинского как в 66, так и 64 округах. Ходили слухи, что 64 округ Пашинский "засеивает" под бывшего главу СНБО Александра Турчинова. Но затем депутат передумал и сам решил баллотироваться по 64-му округу. Это может быть связано с тем, что мэр города Коростень (64 округ) Владимир Москаленко (он руководит городом с 1998 года) является другом Пашинского.

Напомним, Сергей Пашинский - народный депутат партии "Народный Фронт". Является одним из самых одиозных представителей этой политсилы. В 2015 году был фигурантом скандального захвата кондитерской фабрики в Житомире, а в новогоднюю ночь 2017 года выстрелил из наградного оружия в ногу жителю Киевской области. Также он неоднократно обвинялся в многомиллионных махинациях в оборонной сфере через поставки по многократно завышенным ценам (по данным СМИ является одним из "смотрящих" за "Укроборонпромом").

Сергей Пашинский. Фото: РБК-Украина

Напомним, по состоянию на 18 июня ЦИК Украины зарегистрировала уже 583 кандидата по мажоритарным округам.

Также мы писали, что семь партий подали списки кандидатов в ЦИК Украины.