Во вторник, 18 июня, на трассе под Херсоном произошло смертельное ДТП, в котором столкнулись две машины. За рулем одной из них был оперуполномоченный. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Так, Государственное бюро расследований сейчас выясняет обстоятельства аварии, жертвами которой стали три человека. Недалеко от поселка Николаевка столкнулись автомобили ВАЗ 21099 и BMW. За рулем последнего находился старший оперуполномоченный ГУ Нацполиции в Автономной республике Крым и г. Севастополе.

Пассажиры автомобиля ВАЗ 21099 - мужчина и женщина - погибли на месте, 9-летняя девочка получила многочисленные травмы и умерла в больнице.

Правоохранитель, который управлял BMW, задержан. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 286 УК Украины: нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц.

Следователи ГБР готовят ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, следователи ГБР проверят действия врачей, которые оказывали медицинскую помощь несовершеннолетнему ребенку.

Досудебное расследование соответствующего уголовного производства начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2. ст. 140 УК Украины.

Фото: dbr.gov.ua

Напомним, в Николаеве водитель на "скорой" сбил маленькую девочку и скрылся с места ДТП.

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