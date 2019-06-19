Белорусские шахтеры обнаружили окаменелые останки одного из древнейших обитателей Земли - ракоскорпиона (морского скорпиона), который жил примерно 350 млн лет назад. О находке сообщает местная газета "Калийщик Солигорска".

Горняки ПГУ-4 обнаружили отпечаток ракоскорпиона в породе времен палеозойской эры на Краснослободском руднике, который входит в производственное объединение "Беларуськалий" (крупнейший мировой производитель калийных минеральных удобрений, расположенный в городе Солигорск).

"Миллионы лет назад происходил снос осадочного обломочного материала. Так получилось, что ракоскорпион попал в эти осадочные отложения. Его "упаковало" со всех сторон, поэтому кислород и другие газообразные соединения не имели к нему доступа. Это способствовало сохранению древнейшего жителя Земли", - пояснил главный геолог "Беларуськалия" Александр Клобук.

Ракоскорпионов в недрах солигорской земли находили и ранее. Почетное место среди экспонатов музея "Беларуськалия" занимают ракоскорпионы, найденные в 2008 и 2012 годах. Длина древнего хищника найденного в 2012 году стала рекордной - 34 сантиметра.

Теперь пополнит коллекцию и 6-сантиметровый ракоскорпион, найденный на Краснослободском руднике. С останками ракоскорпионов находили и фрагменты древнейших растений, например, папоротников.

Ракоскорпионы считаются одними из самых грозных хищников палеозойских морей. По мнению ученых, возраст найденных членистоногих составляет около 350 - 360 млн лет. В конце палеозоя ракоскорпионы, некоторые из которых достигали двух метров в длину, вымерли.

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