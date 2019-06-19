Эстонский дипломат Матти Маасикас осенью заменит Хюга Мингарелли в должности посла ЕС в Украине. Об этом передает "Европейская правда".

Замена посла является плановой и не связана ни с европейскими, ни с украинскими выборами. О назначении нового посла дипломатам стало известно в начале июня. Информацию о том, что решение в отношении руководителя стратегически важной дипмиссии в Украине является окончательным, подтвердили сразу несколько источников.

"Новым послом ЕС в Украине станет эстонец Матти Маасикас. Его кандидатура одобрена как на уровне ЕС, так и в Киеве", - уверяют источники.

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