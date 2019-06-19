Основными угрозами, которые ставят под вопрос финансовую стабильность Украины, являются договоренности украинских властей с МВФ, а также - судебные процессы по "Приватбанку". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, несмотря на минимальный уровень системных рисков для финансовой стабильности Украины и благоприятные для работы банков макроэкономические условия, осень 2019 года будет критической.

Во-первых, будет ясно, к чему приведут переговоры Киева с МВФ. Так, Национальный банк считает целесообразным инициировать новую долгосрочную программу сотрудничества.

Кроме того, продолжатся судебные процессы вокруг "Приватбанка", которые также повлияют на состояние экономики.

Напомним, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску отменил решение о национализации "Приватбанка", а также решение Национального банка Украины о перечне связанных лиц финучреждения.

Мы писали, что Приватбанк подал два иска, чтобы обжаловать отмену национализации.

Кроме того, сообщалось, что суд разрешил Приватбанку не возвращать рефинансирование НБУ.