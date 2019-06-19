Сегодня, 19 июня, Кабинет министров рассмотрит вопросы организации безопасности во время внеочередных выборов 21 июля. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего заседания правительства, передает УНН.

Члены Кабинета министров запланировали рассмотреть проекты постановлений "О мерах по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности во время проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины в 2019 году" и "О мерах по обеспечению общественной безопасности и порядка во время проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины в 2019 году". Докладывать по этим документам будет министр внутренних дел Арсен Аваков.

Кроме того, члены правительства планируют утвердить проекты постановлений по изменению границ отдельных населенных пунктов, утвердить Протокол между Кабинетом министров Украины и Правительством Литовской Республики о выполнении Соглашения между Украиной и Европейским Сообществом о реадмиссии лиц, а также постановление об имплементации отдельных положений соглашения с ВТО.

Как сообщала "Страна", Гройсман объявил первую десятку своего партийного списка. Он также заявил, что партиям Порошенко и Тимошенко нет места в Раде.

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