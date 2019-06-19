Во вторник, 18 июня, в Лондоне полицейский мотоцикл, сопровождающий принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил пожилую даму. Об этом пишет The Sun.

Мотоцикл, сопровождающий кортеж членов королевской семьи, двигался по неправильной стороне дорожного движения. В результате он сбил 83-летнюю женщину, которая живет неподалеку от места происшествия.

Женщину с места ДТП забрала "скорая". Она находится в больнице с серьезными травмами. Уильям и Кейт послали цветы пожилой вдове и надеются навестить ее в больнице, чтобы извиниться.

Фото: thesun.co.uk

Напомним, в мае в США произошел дорожный инцидент с кортежем Трампа. Трое полицейских ранены.

Также мы писали, что в апреле кортеж Порошенко промчался в центре Киева по "встречке".