В Лондоне полицейский мотоциклист из кортежа принца Улиьяма и Кейт Миддлтон сбил пожилую даму
Во вторник, 18 июня, в Лондоне полицейский мотоцикл, сопровождающий принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил пожилую даму. Об этом пишет The Sun.
Мотоцикл, сопровождающий кортеж членов королевской семьи, двигался по неправильной стороне дорожного движения. В результате он сбил 83-летнюю женщину, которая живет неподалеку от места происшествия.
Женщину с места ДТП забрала "скорая". Она находится в больнице с серьезными травмами. Уильям и Кейт послали цветы пожилой вдове и надеются навестить ее в больнице, чтобы извиниться.
Фото: thesun.co.uk
Напомним, в мае в США произошел дорожный инцидент с кортежем Трампа. Трое полицейских ранены.
Также мы писали, что в апреле кортеж Порошенко промчался в центре Киева по "встречке".
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