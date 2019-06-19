Владелец телеканала "Прямой" Владимир Макеенко отрицает слухи о возможной продаже телеканала соратнику Виктора Медведчука Тарасу Козаку.

Об этом сообщает официальный сайт "Прямого".

"Прямой" канал никому не продам! Поэтому, хочу успокоить сотрудников телеканала и разочаровать оппонентов. Телеканал успел завоевать доверие зрителя и отстаивает развитие демократических процессов в стране. Поэтому даже речи не может быть о продаже телеканала", - заявил Макеенко.

Как сообщала "Страна", владелец телеканалов 112 и NewsOne купил канал ZIK. Холдинг возглавит бывший руководитель "Прямого".

Напомним, Нацсовет назвал главными нарушителями избирательного законодательства "Прямой" и "5 канал", принадлежащие Порошенко.

Также мы писали о главных топ-менеджерах канала ZIK после того, как Тарас Козак стал новым владельцем телеканала ZIK. Его гендиректором стала продюсер, руководитель "Интер медиа продакшн" Наталья Витрук.