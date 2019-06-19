Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты готовы на военную миссию в случае нападения Тегерана, которое приведет к гибели хотя бы одного американского солдата. Об этом пишет "Интерфакс".

Так, Помпео передал такое предупреждение во время визита Багдад в мае, когда были получены разведданные, указывающие на то, что силы Ирана могут возобновить нападения на американский контингент, действующий в Ираке.

Отмечается, что в последнее время отношения Ирана и США значительно обострились. Выступая во время визита в штаб-квартиру Центрального командования США в Тампе 18 июня Помпео сказал, что президент США Дональд Трамп "не хочет войны", но подчеркнул, что Соединенные Штаты будут действовать, если на них нападут.

Ранее американское военное командование сообщило, что перебросит дополнительно около 1 тыс. военнослужащих на Ближний Восток. Это объяснялось "угрозами с воздуха, с моря и с суши".

Напомним, 13 июня в Оманском заливе произошли взрывы на двух танкерах. "Страна" писала о том, что известно о ЧП в ключевом нефтеносном регионе мира.

Также США официально обвиняют Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе.